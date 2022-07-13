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Hüyük'te ahır yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hüyük'te ahır yangını

Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Hüyük ilçesine bağlı Selki Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar, vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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