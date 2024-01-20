Diyarbakır'da Cami İmamı Şehitler Bölümünü Okumadı, İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iddialara göre, cuma hutbesinde şehitler ile ilgili bölümü okumayan cami imamına ilçe kaymakamı tepki gösterdi. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, iddialara göre, cuma namazı hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamına, ilçe kaymakamı tepki gösterdi. Tartışmaya dönüşen olayda imam kaymakamdan şikayetçi oldu. Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde Cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA