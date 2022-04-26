Husumetlisinin kardeşini vuran avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

KOCAELİ - Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini tabancayla yaralayan ve silahın kabzasıyla başına vuran avukatın 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.'nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı. Enes A. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı.

İddianamede, "Öl Geber" diyerek küfürler ettiği yer aldı

Deniz K. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes A.'nın ağabeyi ve avukat Deniz K. arasında alacak verecek meselesi ve silahla tehdit sebebiyle husumet bulunduğu belirtildi.

Olay günü Enes A. ve sanık Deniz K.'nın karşılaştığı, aralarında çıkan tartışma neticesinde Deniz K.'nın Enes A.'ya ateş ettiği, daha sonra ise üstüne çıkarak silahın kabzasıyla başına vurduğunun kaydedildiği iddianamede, Deniz K.'nın Enes A.'nın beline tekme attığı, "Öl Geber" diyerek küfürler ettiği de yer aldı.

İddianamede ifadesi yer alan sanık Deniz K., suçlamaları kabul etmeyerek, "Enes A. üzerime bıçakla geldi. Kendimi savunmak amacıyla ateş ettim" dedi.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.

Alkollü araç kullanmıştı

Öte yandan Avukat D.K., 2020 yılında polis denetiminde alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetine el konulduktan yaklaşık 4 ay sonra yeniden direksiyon başına geçen D.K., şubat ayında polis ekiplerinin denetimine yine yakalanmış ve para cezası uygulanmıştı.