Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı - Haberler

Bursa'da aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen iki esnaftan biri, husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan İ.O., evinden aldığı tabancayla C.C. ve O.D.'ye ait işyerine gitti. Burada tartışmanın şiddetlenmesiyle İ.O. belindeki tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, C.C. ve O.D.'ye ait kamyonette ve işyerinde maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şüpheli İ.O.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa