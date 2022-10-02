Husumetlisini sırtından bıçakladı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da husumetlisi tarafından sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Malatya'da husumetlisi tarafından sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Olay, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.K. ile Ü.A. karşılaştıkları Taştepe Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda E.K.'nin bıçak darbelerine maruz kalan Ü.A. sırtından yaralandı. Şüpheli şahsın kaçmaya çalıştığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.A. bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.K. ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Ü.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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