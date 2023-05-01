Husumetlisini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da husumetlisini silahla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen T.Y., husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan T.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçen şahıs, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU