Husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı

Husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir kişi husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı.

Malatya'da bir kişi husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Teyfik Çiğerci Sokak içerisinde bulunan kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kişi, bölgeye gelen iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda tüfekle açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alarak yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerin kaçan zanlıları yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Fenerbahçe'de tarihi hezimet! Hatayspor gol oldu yağdı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.