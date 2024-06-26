Husumetlisini çorbacıda vuran baba ve oğul tutuklandı

ADANA - Adana'da yol verme kavgası ve küfürleşme nedeniyle başlayan ve kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda baba ve oğul tutuklandı.

Kozan'da 17 Mayıs günü sabah saatlerinde Üstün Sokakta Ö.S. isimli kişi, çorbacı dükkanının önünde silahla saldırıya uğradı. Saldırı da Ö.S.'nin yanı sıra çorbacı dükkanında çalışan A.S. isimli kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada yaralamayı gerçekleştiren kişilerin S.S., N.S., M.C.S. olduğunu tespit etti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonda şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden S.S. ve N.S.'nin baba oğul olduğu öğrenildi. Kozan adliyesine getirilen şüphelilerden baba oğul tutuklandı olayın diğer şüphelisi M.C.S ise serbest kaldı.

Olayın ise baba ve oğlun geçmişte Ö.S. ile trafikte yol verme yüzünden kavga ettiği bu nedenle meydana geldiği öğrenildi.