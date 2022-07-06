Husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen vatandaşı yaraladılar

BURSA Bursa'da husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen bir vatandaşı bacağından yaraladı.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden 4 kişi 16 L 856 plakalı aracı kiralayarak, husumetlisinin bulunduğu sokağa geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen kişiler, otomobille sokak arasından geçerken husumetlisine gözdağı vermek için etrafa rastgele ateş açtılar. Kurşunlardan biri yoldan geçen bir vatandaşın bacağına, bir diğeri ise civarda bulunan marketin içecek dolabına isabet etti. Olayda Kadir Demir K. bacağından yaralanırken, şans eseri markette bulunan vatandaşlar facianın eşiğinden döndü. Yoğun ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise konuyla ilgili tahkikat başlattı.