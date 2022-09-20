Husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, husumetli tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, husumetli tarafından tabancayla ayağından vuruldu. Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bayraktepe Mahallesi 417. Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü., üzerindeki tabanca ile M.K.'ye ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan M.K. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli şahıs E.Ü. ise polis ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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