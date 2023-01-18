Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kavga ettiği husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de kavga ettiği husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Hamdi Biçer (38) ile husumetli olduğu belirtilen Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Biçer, göğüs, karın ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı olayda ağır yaralanan Hamdi Biçer, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kavgaya karışan Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zabıta memuru Biçer'i bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilen H.K. ile diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Belediye önünde düzenlenen tören sonrası Hamdi Biçer, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Belediyesi Kırıkkale Zabıta kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title