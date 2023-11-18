Husumetlilerini silahlarla sokaklarda aramışlar

Kocaeli'de genç adamı sokak ortasında defalarca ateş ederek öldüren 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Genci 15 yerinden silahla yaralayarak ölümüne sebep olan şahısların planlı hareket ettiği, maktulü sokaklarda silahla aradıkları öğrenildi.

Olay, 19 Ekim 2022 yılında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokakta meydana geldi. Husumetli olan iki grup sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Abdullah A. (31), Çağrı T. (23) ve Ömer K. (32) isimli 3 şüpheli arkadaş, diğer gruptan bulunan Emrah Akkuş'a kurşun yağdırdı. Daha sonra şüphelilerden biri ateş açtığı Emrah Akkuş'a tekmelemeye devam etti. Olay sonrasında 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kıvrılan Emrah Akkuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akkuş'un yaralanan arkadaşı Mehmet C. ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde olaya karışan Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. ile delilleri yok etmek suçundan Nilüfer A. (22) gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Nilüfer A. serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame kabul edildi

Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme", "Olası kastla silahla yaralama", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından iddianame hazırlandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Nilüfer A. hakkında da "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava görülecek.

Belinde silahla sokaklarda Emrah Akkuş'u aramışlar

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K.'nin yakın arkadaş oldukları belirtildi. Emrah Akkuş'un olaydan bir gün önce Abdullah A.'nın işletmeciliğini yaptığı eğlence mekanında kavga çıkartarak Abdullah ve bazı arkadaşlarını darp etmesi sebebiyle husumet meydana geldiği iddianamede yer aldı. Bu husumetten dolayı Abdullah'ın olay saatinden önce arkadaşları Ömer ve Çağrı'yı "Olay var toplanın" şeklinde sözler söyleyerek şüphelileri eğlence mekanına çağırdığı, şahısların, olay saatine kadar eğlence mekanı civarındaki sokaklarda Emrah Akkuş'u arayıp sordukları belirtildi.

Silahları saklayıp, kanlı kıyafetleri değiştirip olay yerine geri dönmüşler

Yine olaydan önce, Emrah Akkuş'u tanıyan 2 kişi ile sanıklar arasında omuz atma meselesinden kaynaklanan münakaşa meydana geldiği ve bu durumun maktule söylenmesi üzerine olay yerine gelen Emrah ve Mehmet C.'nin şüphelilerle aralarında tartışma çıktığı anlaşıldı. Tartışma sırasında sanıklar daha önceden bu olay için aldıkları ve üzerlerinde bulunan silahlarla yakın mesafede çok sayıda öldürme kastıyla ateş etmeleri sonucunda Emrah'ı Akkuş öldürdükleri, Mehmet'i yaraladıkları tespit edildi. Olaydan sonra Abdullah'ın sanık arkadaşlarıyla birlikte sevgili Nilüfer'in evine gittiğini, silahları saklamasını istedikleri, kanlı kıyafetleri değiştirip tekrardan eğlence mekanı sokağına geri döndükleri tespit edildiği ifade edildi.

Emrah Akkuş"un bedeninde 15 mermi giriş ve çıkışının bulundu

Nilüfer'in evine polis ekiplerince gidildiğinde kadının polise sadece olayda kullanılan silahları verdiği, daha sonra gözaltındayken evinde yaptığı aramada saklanmış mermiler ve şüphelilere ait kanlı kıyafetler ele geçirildi. Emrah'ın bedeninde yapılan otopside 15 mermi giriş ve çıkışının bulunduğu tespit edildi. 3 sanık tasarlayarak birlikte hareket ederek maktulü öldürmek ve Mehmet C.'yii silahla yaralama suçunu işledikleri, Nilüfer'in ise şüphelilerin kendisine verdikleri eşyaları başta polise vermeyerek delilleri yok etme suçunu işlediği belirtildi.

"Omuz çarpışması sebebiyle yanımıza gelen Emrah'la olaylar yaşandı"

Abdullah A. verdiği ifadesinde, "Emrah, daha önce bana ve iş yerimde çalışan kişiyi darp etmesi sebebiyle küçük husumet vardı. Olay tarihinde ise Emrah'ın iki arkadaşı ile aramızda omuz çarpışması yaşandı. İki şahıs durumu Emrah'a anlatması üzerine maktul yanımıza geldi. Bir anda yaşanan olay sebebiyle hadiseler meydana geldi, pişmanım" dedi.

"Abdullah yanında bulunan silahlardan birini bana verdi"

Abdullah A.'nın kendisini araması üzerine olaya karıştığını söyleyen Çağrı T., "Olay tarihinde Abdullah beni arayarak 'Mevzu var gel' dedi. Abdullah yanında bulunan silahlardan birini bana verdi. Abdullah ve Ömer ile olay mahalli civarında bulunurken Emrah yanımıza geldi ve 'Bizi tanıyor musunuz? sözlerinden sonra Ömer'i darp etti. Bu esnada Ömer maktule silahla ateş etti. Akabinde ben ve Abdullah da hatırlamadığım şekilde maktule ateş ettik. Öldürme kastım yoktu, bir anlık gelişen sinirle olay meydana gelmiştir, pişmanım" diye konuştu.

"Kendimi korumak amacıyla ateş ettim, pişmanım"

Yaşananları anlatan Ömer K., "O gün tesadüfen Çağır ile beraber Abdullah'ın yanında eğlence mekanındaydım. Emrah yanımıza gelip bize, 'Benim adım Emrah Akkuş, beni tanıyor musun?' dediği anda eline beline attı. Silah çıkartacağı düşüncesi ile üzerimde bulunan silahla önce yere, daha sonra Emrah'ın ayağına ateş ettim. Diğer sanıklarında ateş etmesiyle maktulün öldüğünü öğrenmiş oldum. Kendimi korumak amacıyla ateş ettim, pişmanım. Öldürme kastım yoktu" şeklinde konuştu.

"Abdullah silahları bana verip saklamamı istedi"

Delilleri yok etme, saklama suçundan hakkında iddianame hazırlanan Nilüfer A., "Abdullah eski erkek arkadaşım oldur. Olay günü telefonla beni arayarak başına işler geldiğini söyledi ve daha önce kısmen tanıdığım kişilerle evime geldi. Silahları bana verip saklamamı istedi. İlk defa karşılaştığım durum olduğundan ne yapacağımı bilmeden söylediklerini tereddüt halinde kısmen yaptım. Olaydan haberdar değildim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ