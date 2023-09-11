Husumetlilerine tüfekle ateş açan şahıs 7 kişiyi yaraladı

KARABÜK - Karabük'te bir kişinin husumetli olduğu kişilere tüfekle ateş açması sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumayanı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs husumetli olduğu kişilere tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği U.G., M.B., C.Ü.B., B.B., G.D., P.D. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.