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Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti

Husumetlilerinden birini vurdu, diğerini de darp etti

Tekirdağ'da husumetlisi olduğu kişilerden birini silahla yaralayan, diğerini de darp eden zanlı yakalandı.

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Tekirdağ'da husumetlisi olduğu kişilerden birini silahla yaralayan, diğerini de darp eden zanlı yakalandı.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden akraba husumeti olduğu iddia edilen T.B. ile U.C. ve T.Ö. Ladin Sokak üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.B. isimli şüpheli üzerinde bulunan ruhsatsız silah ile U.C. isimli şahsı ayağından vurdu ve diğer şahsı da aynı silahla kafasına vurup darp etti. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Saray 3. Sayfa Haberler

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