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Husumetlileri tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da dün husumetlileri tarafından vurularak ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da dün husumetlileri tarafından vurularak ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün merkeze bağlı Akçakiraz beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ve N.Y. yolda yürürken aralarında önceden husumet bulunan Mirza K. ve A.K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada M.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Mirza K.'yi başından, A.K.'yi ise bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheliler, yolun karşısında bulunan halı saha minibüsünü çalarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mirza K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakiraz Elazığ 3. Sayfa Haberler

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