Husumetliler çatıştı: Olayla alakası olmayan koca öldü, karısı yaralandı Adana'da hasımlarıyla sokakta silahla çatışırken düğüne giden kocanın ölümüne karısının da ağır yaralanmasına neden olan şüphelilerden 4'ü yakalanıp tutuklandı Adana'da hasımlarıyla sokakta silahla çatışırken düğüne...

Husumetliler çatıştı: Olayla alakası olmayan koca öldü, karısı yaralandı

Adana'da hasımlarıyla sokakta silahla çatışırken düğüne giden kocanın ölümüne karısının da ağır yaralanmasına neden olan şüphelilerden 4'ü yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da hasımlarıyla sokakta silahla çatışırken düğüne giden kocanın ölümüne karısının da ağır yaralanmasına neden olan şüphelilerden 4'ü yakalanıp tutuklandı

Olay, 30 Nisan'da akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada olayla alakası olmayan otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Çiftten kocanın başına, karısının ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden biri ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hasan Önder, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerden birinci gruptan Hasan Ş. (27), Recep A.ve Eyüp B'yi (37), ikinci gruptan ise Akın C'yi gözaltına aldı. İkinci gruptaki şüphelilerden Remzi B.'nin hastanede tedavisi sürerken kaçan İrfan B. ve Kadir D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Gözaltında olan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.