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Husumetli Komşularını Bıçaklayarak Öldüren Anne ve Oğlunun Davası Devam Ediyor

Husumetli Komşularını Bıçaklayarak Öldüren Anne ve Oğlunun Davası Devam Ediyor
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, husumetli komşularını bıçaklayarak öldüren anne Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Savunmasında gözyaşı döken Tülay Y., suça zorla karıştırıldıklarını iddia etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlunun yargılanmasına devam edildi. Savunmasında gözyaşı döken Tülay Y., "Bizi bu işe zorla karıştırdılar. Şimdi de bizi cani katil olarak göstermeye çalışıyorlar. Biz cani katil değiliz" dedi.

Olay, 15 Ağustos 2021'de Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli komşuları Mustafa Avcı, eşi Fatma, çocukları Ebru ve Ahmet Avcı'yı market dönüşü apartman kamerasından gördü. Anne ve oğlunun dışarı çıkmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Avcı ailesine saldırdı. Bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Hakan Y.'nin 9, annesi Tülay Y.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rapor talepleri reddedildi

Davanın 11'inci duruşması Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Y. ile oğlu Hakan Y., taraf avukatları ve Avcı ailesi katıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık avukatlarının daha önce alınan raporların yetersiz olduğunu belirterek yeni bir bilirkişi raporu talebi ise mahkeme heyetince reddedildi.

"Biz cani katil değiliz"

Tutuklu sanık Tülay Y., savunmasında gözyaşı dökerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Bizi bu işe zorla karıştırdılar. Şimdi de bizi cani katil olarak göstermeye çalışıyorlar. Biz cani katil değiliz. Kendileri bizi bu duruma soktular. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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