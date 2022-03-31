ALANYA, ANTALYA (İHA) - Husumetli ailelerin kavgasında 14 kişi yaralandı

ANTALYA Antalya'da iki husumetli ailenin kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar, yanlarında bulunan silah, bıçak ve demir sopalarla birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan kişilerin bir kısmı olay yerinden kaçarken, yaralananlar ise çevre hastanelere gitti. Sağlık ekipleri olay yerinde bacağından yaralanan ve aşırı kan kaybettiği belirtilen bir kişiyi özel bir hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan 14 kişi çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.