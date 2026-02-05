Haberler

Husumetlisine ateş açıp başkasını yaralayan şahıs tutuklandı

Husumetlisine ateş açıp başkasını yaralayan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan M.Ö., araçta bulunan bir kişiyi yaraladıktan sonra tutuklandı.

Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açarak araçtaki başka bir kişiyi yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Ocak'ta İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye (27) isabet etti. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.Ö. olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Türkiye'de güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor

Suçlular dikkat! Türkiye'deki sayı 100 binden fazla
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu

Bu halini unutun! Jölesiz saçlarını görenler tanıyamıyor