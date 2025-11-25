Husumet Nedeniyle Kurşunlama Olayı: Sanık Mahkeme Karşısında

Kayseri'de husumetlisini öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, öldürdüğü adamın oğlunun aracını kurşunladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de 12 Haziran 2024 tarihinde Yaşar A.'yı (66) öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan U.Y., Yaşar A.'nın oğlu D.A.'nın aracını kurşunladığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yaşar A.'yı öldürmekten hüküm giyen U. Y. ve avukatı ile müşteki D.A. katıldı. D.A., U.Y. ile aralarından husumet olduğunu belirterek, kurşunlama olayından bir ay önce U.Y.'nin kendisini bıçakladığını sonrasında da aracıyla gittiği sırada yolunu keserek 8-9 el ateş ettiğini söyledi. D.A., bu olayın ardından da U.Y.'nin evlerinin önünde oturan babasını katlettiğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen U.Y. beraatını talep ederken, avukatı da müvekkilinin kurşunlama olayı sırasında orada olmadığını ve HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Öte yandan, U.Y.'nin Yaşar A.'yı öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onandığı, Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi. - KAYSERİ