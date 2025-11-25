Haberler

Husumet Nedeniyle Kurşunlama Olayı: Sanık Mahkeme Karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de husumetlisini öldüren sanık U.Y., öldürdüğü adamın oğlunun aracını kurşunlama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. D.A., sanığın kendisine bıçakla saldırdığını ve aracını kurşunladığını iddia etti. Duruşma eksiklikler nedeniyle ertelendi.

Kayseri'de husumetlisini öldürmekten müebbet hapis cezası alan sanık, öldürdüğü adamın oğlunun aracını kurşunladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de 12 Haziran 2024 tarihinde Yaşar A.'yı (66) öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan U.Y., Yaşar A.'nın oğlu D.A.'nın aracını kurşunladığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yaşar A.'yı öldürmekten hüküm giyen U. Y. ve avukatı ile müşteki D.A. katıldı. D.A., U.Y. ile aralarından husumet olduğunu belirterek, kurşunlama olayından bir ay önce U.Y.'nin kendisini bıçakladığını sonrasında da aracıyla gittiği sırada yolunu keserek 8-9 el ateş ettiğini söyledi. D.A., bu olayın ardından da U.Y.'nin evlerinin önünde oturan babasını katlettiğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen U.Y. beraatını talep ederken, avukatı da müvekkilinin kurşunlama olayı sırasında orada olmadığını ve HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Öte yandan, U.Y.'nin Yaşar A.'yı öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onandığı, Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.