Husumet nedeniyle alışverişte vurulan şahıs hayatını kaybetti

Alışveriş yaptığı sırada husumetlisi tarafından vurulan şahıs öldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alışveriş yaptığı sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağdat caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda bir pastaneye alışveriş için giren R.T., husumetlisi G.A. tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A. adliyeye sevk edildi.