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Husumet Krizi Kanlı Bitti: İzmir'de Silahlı Saldırı

Husumet Krizi Kanlı Bitti: İzmir'de Silahlı Saldırı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Hüseyin Esmer hayatını kaybetti. Saldırgan F.O. olayın ardından teslim oldu ve tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün saat 09.10 sıralarında ilçeye bağlı Ergene Mahallesi 540. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, çay içmek için kıraathaneye giden Hüseyin Esmer (40), husumetlisi F.O.'nun (27) kendisini takip ettiğini fark ederek kıraathanenin içine doğru kaçmıştı. F.O., bu sırada Esmer'e tabanca ile 4 el ateş açmıştı. Vücuduna isabet eden mermiler ile ağır yaralanan adam, kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Esmer, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Tutuklandı

Olayın ardından cinayet şüphelisi F.O., polis merkezine giderek olayda kullandığı tabanca ile birlikte teslim olmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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