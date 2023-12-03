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Husiler Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırdı

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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettikleri iki ticari gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettikleri iki ticari gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari gemilere düzenlenen saldırıları üstlendi. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen iki ticari gemiye saldırı düzenlendiği duyurularak, ilk geminin füzeyle, ikinci geminin insansız hava aracıyla hedef alındığı aktarıldı. Husiler, gemilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hedef alındığını açıkladı.

Adı açıklanmaya ABD'li üst düzey yetkililer, gemilerin adlarının Unity Explorer ve Number Nine olduğunu belirterek, iki geminin Husilerden gelen uyarıları reddetmelerinin ardından saldırıya uğradığını söyledi. Yetkililer, saldırıların Yemen'in başkenti Sanaa'dan sabah saatlerinde başladığını ve yaklaşık beş saat sürdüğünü aktararak, USS Carney'nin en az bir insansız hava aracını imha ettiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "USS Carney ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili haberlerin farkındayız ve elimize ulaştıkça bilgi vereceğiz" ifadeleri kullanılmıştı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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