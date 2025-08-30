Husiler, İsrail'in Saldırısında Üst Düzey Liderlerini Kaybetti

Yemenli Husiler, İsrail'in geçtiğimiz perşembe günü başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısı sonrasında Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi'nin ve bazı üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemenli Husiler, İsrail'in geçtiğimiz perşembe günü başkent Sana'yı hedef aldığı hava saldırısının bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Büyük bir hüzün ve kederle, büyük Yemen halkımızın evladı Ahmed Galib El-Rahvi'nin ve beraberindeki bazı yoldaşlarının yasını tutuyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirdikleri bir toplantı sırasında hain İsrail düşmanı tarafından hedef alınarak şehit edildiler. Saldırıda bazı kişiler de orta ve ağır şekilde yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Husiler açıklamalarında İsrail'i de hedef alarak, "Kararlılığımızı kıramayacaksınız. Hava saldırıları ve tehditler bizi yıldıramaz. Silahlı kuvvetlerimiz hala güçlü bir konumda ve düşmanın kazanımları sadece şans eseridir. İntikamımız acımasız olacak, hain ve yozlaşmış hükümetinizi karanlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına da değinilerek, "İşgalcilerin ülkelerine geri dönmeleri için hala şansları var. Bu işgalcilere son tavsiyemiz, iş işten geçmeden bölgeden ayrılmalarıdır. Ayrıca dünyadaki tüm vatandaşları, İsrail varlıklarıyla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Gazze konusundaki duruşumuz hala sağlam ve işgal sonlandırılana, abluka kaldırılana kadar bütün zorluklara rağmen de böyle kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah başsağlığı diledi

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, El-Rahwi'nin ölümü nedeniyle taziyede bulunularak, "Husi lidere yönelik barbarca suikast, İsrail'in uzun zulüm siciline eklenmiştir. Söz konusu durum, Yemenlilerin Filistinlileri desteklemekteki kararlılığını pekiştirecektir" ifadeleri kullanıldı. - SANA