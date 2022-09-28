Hurma kurutma tesisinin kapasitesi üç kat arttı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Cennet hurması kurutma ve paketleme tesisinin kapasitesinin üç katına yükseltildiğini açıkladı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçede bulunan hurma kurutma ve paketleme tesis kapasitesinde 3 kat artışın olduğunu dikkat çekerek, "İlçemize bağlı Bağlarbaşı Köyünde üreticinin kazancını yükseltmek amacıyla kurduğumuz Hurma Kurutma ve Paketleme Tesisimizde günlük 1,5 ton olan kapasitesini 4,5 tona yükselttik. İlçemiz genelinde yıllık 9 bin ton civarında üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgede hurma meyvesi hasadı yapan çiftçiler ile bu sektörde faaliyet göstermekte olan tüm çalışanlara, maddi anlamda kazanç getirecek. Bölge ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN