Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurma kurutma tesisinin kapasitesi üç kat arttı

3. Sayfa Haberleri

Hurma kurutma tesisinin kapasitesi üç kat arttı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Cennet hurması kurutma ve paketleme tesisinin kapasitesinin üç katına yükseltildiğini açıkladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Cennet hurması kurutma ve paketleme tesisinin kapasitesinin üç katına yükseltildiğini açıkladı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçede bulunan hurma kurutma ve paketleme tesis kapasitesinde 3 kat artışın olduğunu dikkat çekerek, "İlçemize bağlı Bağlarbaşı Köyünde üreticinin kazancını yükseltmek amacıyla kurduğumuz Hurma Kurutma ve Paketleme Tesisimizde günlük 1,5 ton olan kapasitesini 4,5 tona yükselttik. İlçemiz genelinde yıllık 9 bin ton civarında üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgede hurma meyvesi hasadı yapan çiftçiler ile bu sektörde faaliyet göstermekte olan tüm çalışanlara, maddi anlamda kazanç getirecek. Bölge ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title