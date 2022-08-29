Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Çorlu'da önce tıra sonra da bariyerlere çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hafif yaralandı. Tekirdağ Çorlu'da önce tıra sonra da bariyerlere çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Fatih Caddesi'nden Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobil tırla çarpıştıktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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