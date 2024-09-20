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Hurdaya Dönüşen Araçta Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobili kamyona çarpan sürücü, ufak sıyrıklarla kazayı atlatarak büyük bir şans yaşadı. Otomobil hurdaya dönerken, sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti.

Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kamyona yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil hurdaya döndü. Sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlatarak büyük bir şans yaşadı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısu Caddesi yönüne seyir halinde olan Hacı C.'nin hakimiyetindeki Fiat marka 07 BOY 212 plakalı otomobil, Muhammed Y.'nin idaresindeki markası öğrenilmeyen 07 AIV 231 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin parçaları yaklaşık 50 metre alana yayıldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kendisini iyi hissettiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtmesi üzerine ayakta tedavi etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdaya Dönüşen Araçta Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

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