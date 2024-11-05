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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Salihli Şehit İlhan Varank Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan B.C. idaresindeki 45 ZC 1530 plakalı tır, aynı yöne gitmekte olan Ali A. yönetimindeki 35 AIZ 004 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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