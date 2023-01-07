Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Hüseyin Alpdoğan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan B.K. (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Adeta hurdaya dönen otomobilde araç içerisinde sıkışan sürücü B.K., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kastamonu'ya sevk edildi. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.