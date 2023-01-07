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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

3. Sayfa Haberleri

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Hüseyin Alpdoğan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan B.K. (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Adeta hurdaya dönen otomobilde araç içerisinde sıkışan sürücü B.K., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kastamonu'ya sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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