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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralı kurtuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralı kurtuldu.

Kaza, Kozan- Adana karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan 01 D 7625 plakalı araç ile 01 GZ 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kazada 2 kişinin yaralandığı araç ise hurdaya döndü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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