Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce sürüklenerek takla atarak tarlaya uçtu. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce sürüklenerek takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çobanlar'dan Bolvadin istikametine seyir halinde bulunan M.T. yönetimindeki 34 PU 8427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü M.T., ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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