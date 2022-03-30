Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesi İzmir- Manisa çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup T. idaresindeki 35 SDD 01 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Engin G. idaresindeki 35 KD 5661 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Yakup T. ile Sevgi T. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa