Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı çıktılar Tekirdağ"ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralı kurtuldu. Tekirdağ"ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralı kurtuldu. Kaza, Zafer Mahallesi İstanbul yolu üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden G.A. idaresindeki 34 DJV 084 plakalı otomobil, sanayiye sapan bir araca arkadan çarptı. Öndeki araç olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaza sonucu arkadan çarpan otomobil sürücüsü G.A. ve yolcu olarak bulunan E.Y. ve Ş.Y. hafif yaralandı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Tragger Çorlu 3. Sayfa Haberler

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