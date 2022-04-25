Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir- Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında orta refüjdeki ağaçlara çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 16 YA 699 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Ağaçları yerinden sökecek derecede şiddetli olan çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan ve kazada yalanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü trafik kazasında can kaybının yaşanmaması sevindirirken, kazaya ait dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa