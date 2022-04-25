Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında orta refüjdeki ağaçlara çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir- Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında orta refüjdeki ağaçlara çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 16 YA 699 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Ağaçları yerinden sökecek derecede şiddetli olan çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan ve kazada yalanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü trafik kazasında can kaybının yaşanmaması sevindirirken, kazaya ait dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title