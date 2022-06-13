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Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tekirdağ'da hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Tekirdağ'da hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki hurdalık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hurdalıkta maddi hasar meydana geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki hurdalık alanda çıkan yangın, civardaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıktığı hurdalıkta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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