Hurdalık olarak kullanılan kulübe küle döndü - Haberler

Hurdalık olarak kullanılan kulübe küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'de hurdalık olarak kullanılan kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak üzerinde hurdalık olarak kullanılan kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple kulübede küçük çaplı yangın çıktı. Kulübenin tutuştuğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese geldi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında kulübe kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.