Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı - Haberler

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Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

Kocaeli'de hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide yangın çıktı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok farklı noktasından görüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan mobilya atıkları bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yükselen dumanlar şehrin birçok farklı bölgesinden görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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