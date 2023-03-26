Hurdacılık yapan şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde derme çatma barakada kalan ve hurdacılık yaptığı belirlenen şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hurdacılık yapan şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde derme çatma barakada kalan ve hurdacılık yaptığı belirlenen şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece bir ihbar üzerine Sorgun Mahallesi 8174 sokakta bulunan boş araziye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, boş arazideki derme çatma barakada yaralı vaziyette bir kişiyle karşılaştı. Adının Sedat Bağırgan olduğu, hurdacılık yaptığı ve barakada kaldığı belirlenen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Defalarca baskın yapıldı

Şahsın yaralı vaziyette bulunduğu boş araziye ve barakaya, kaçak olarak hurda topladıkları, araziyi hurdalığa dönüştürdükleri gerekçesiyle polis ve zabıta ekipleri tarafından defalarca baskın yapılmış, hurda araçlarına ve topladıkları hurdalara el konulurken, barakalarda kalan şahıslar buradan uzaklaştırılmıştı.