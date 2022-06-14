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Hurdacılara zabıta ve polisten operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdacılara zabıta ve polisten operasyon

Manavgat'ta izinsiz olarak hurdacılık faaliyeti gösteren yabancı uyruklulara zabıta ve polis operasyon düzenledi.

Manavgat'ta izinsiz olarak hurdacılık faaliyeti gösteren yabancı uyruklulara zabıta ve polis operasyon düzenledi. Geri dönüşüm ihalesini alan firma yetkilisi tartıştığı yabancı uyruklu şahsa tokat attı.

Manavgat'ta Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen hurdacıların yanında yabancı uyruklu hurdacıların sayıları her geçen gün artarken, Manavgat Belediyesi Zabıtası ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri hurdacılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Sorgun Mahallesi'nde 2 ayrı boş arazinin yabancı uyruklular tarafından hurda toplama ve dönüştürme tesisine dönüştürüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, 2 noktaya operasyon düzenledi. Operasyonlarda, şahısların toplanan hurdalar arasında yattıkları gözlendi.

Operasyon çerçevesinde çok sayıda "çek çek" olarak adlandırılan hurda taşıma aracı ve hurdayla dolu çuval ile stoklanmış tonlarca hurda kamyonlara doldurularak dönüşüm tesisine götürüldü. Ayrıca, hurdalar arasında bulunan ve hurdacılık yapan yabancı uyruklu şahısların yattığı yataklar ve diğer malzemeler de çöp kamyonlarına yüklenerek çöplüğe götürüldü.

Firma yetkilisi öfkelendi

Operasyon sırasında yabancı uyruklu şahısların sorulara cevap vermemesi, hurdaların yüklenmesine yardım etmemeleri Manavgat Belediyesinin yaptığı ihalede geri dönüşüm işini kazanan firmanın yetkilisi Ramazan Eskinus'u sinirlendirdi. Eskinus, yabancı uyruklu hurdacıların üzerine yürüyüp tokat attı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Zabıta 3. Sayfa Haberler

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