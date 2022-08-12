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Hurdacılar sitesinde korkutan yangın

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Hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Van'ın Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Hurdacılar Sitesi B-Blok'ta meydana geldi. Serkan Seven'e ait hurda işletmesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tahmini 10-15 ton civarı hurda malzeme yandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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