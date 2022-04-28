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Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı Kıvılcımlardan kimyasal madde patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü Konya'da hurdacılar sanayisinde bir iş yerinde, demir malzemeleri ayırma sırasında kıvılcım nedeniyle kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın çıktı.

KONYA (İHA) - Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı

Kıvılcımlardan kimyasal madde patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü

KONYA - Konya'da hurdacılar sanayisinde bir iş yerinde, demir malzemeleri ayırma sırasında kıvılcım nedeniyle kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapılan iş yerinde demir malzemeleri ayırma işlemi sırasında kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerindeki alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Yangın çıktığı sırada alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri çalışanı Can A. ise yaralandı. Yaralı olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Kimyasal, İtfaiye, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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