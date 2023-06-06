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Hurdacıda yangın: 6 ton plastik malzeme yandı

Hurdacıda yangın: 6 ton plastik malzeme yandı

3. Sayfa Haberleri

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangında yaklaşık 6 ton plastik malzeme yandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangında yaklaşık 6 ton plastik malzeme yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi Orhan Doğan Hurdacılar Sitesinde meydana geldi. Şahin Tunç isimli şahsa ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 6 ton plastik malzeme ise yandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bostaniçi İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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