Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim - Haberler

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Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ikinci el eşya satıcılarına ve hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ikinci el eşya satıcılarına ve hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yeni yayınlanan genelgeye uygunluğun kontrol edildiği, ikinci el eşya alım-satımına yönelik olarak yürürlükteki genelgeye göre işlem yapılması konusunda işletmelere bilgilendirmede bulunulduğu ifade edilirken, denetlemelerde yeni Valilik Genelgesi ile ilgili bilgi verilip, alım-satımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Hurda eşya alım satımı yapılan işletmelerde de işlemlerin kanun ve genelgelere uygun yapılıp yapılmadığı denetlendi, tespit edilen aksaklıklarla ilgili uyarılarda bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim

Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim

Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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