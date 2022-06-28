Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapılan yerlere yapılan denetimlerde, "Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapılan yerlere yapılan denetimlerde, "Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok hırsızlık malzemesi satın alan iş yeri sahiplerine 'Suç Eşyası Satın Almaktan' adli işlem yaptı.

Yapılan denetimlerde, işyerlerinin ikinci el malzeme alım satım belgesi düzenlemedikleri tespit edildi.

Toplam 40 iş yerine yapılan denetimlerde, işyeri çalışma ruhsatı olmayanlara ve malzeme alım satım belgesi düzenlemeyenlere gerekli idari işlemler yapıldı.

115 şahsın sorgulandığı denetimlerde, "Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E. (46) yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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