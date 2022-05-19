Hurda demirler için canlarını yok saydılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurda demirler için canlarını yok saydılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hurda demirler için canlarını yok saydılar

Adıyaman'da, iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan bir deponun enkazından hurda demir almaya çalışan yaşı küçük çocuklar canlarını hiçe saydı.

Adıyaman'da, iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan bir deponun enkazından hurda demir almaya çalışan yaşı küçük çocuklar canlarını hiçe saydı.

Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir depo iş makinesi ile sabah saatlerinde yıkılmaya başlanıldı. Yıkım esnasında çıkan hurda demirleri gözlerine kestiren yaşı küçük çocuklar demirleri almak isterken aynı zamanda yıkım esnasında canlarını hiçe saydı. İş makinesi operatörünün uyarılarına rağmen canlarını tehlikeye atan hurda toplayan çocuklarla baş edemeyen operatör durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yıkım yerinde bulunan hurda toplayıcısı çocukları uzaklaştırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title