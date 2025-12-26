Haberler

Suriye'de camide patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'de camide patlama: 3 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Suriye'nin Humus şehrindeki bir camide meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

Suriye'nin Humus şehrindeki bir camide meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. - HUMUS

