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Humus'ta Çifte Bombalı Saldırı

Humus'ta Çifte Bombalı Saldırı
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Suriye'nin Humus şehrinde bir polis karakolu ve kontrol noktasına bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Suriye'nin Humus şehrinde polis karakoluna ve kontrol noktasına bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Humus şehrinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. Terör saldırılarında bir polis karakolu ve kontrol noktası hedef alındı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen ise olmadı. - HUMUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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