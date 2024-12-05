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Hulusi Aydemir'den hırsıza iş teklifinde bulundu

Hulusi Aydemir'den hırsıza iş teklifinde bulundu
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Edirne'de bahçesine giren hırsıza seslenen Hulusi Aydemir, pişman olup gelmesi halinde iş vereceğini söyledi. Jandarma, bahçelerde meydana gelen hırsızlık olayını araştırıyor.

Edirne'de kendisinin ve komşusunun bahçesine giren hırsıza seslenen Hulusi Aydemir, "O hırsız arkadaş gelsin ona iş vereyim. Ellimden gelen yardımı Allah katında yaparım, önemli olan başkalarına zarar vermesin. Evladım, zararın neresinden dönersen kardır, gel" dedi.

Edirne'de 2 bahçeye dadanan hırsızlar, bahçelerin kapılarını kırarak birçok malzeme çaldı. Mağdur olan bahçe sakinleri, hırsızların birçok malzemelerini çaldıklarını belirtti.

Jandarma ekipleri, hırsızları tespit etmek için olay yerinde inceleme yaptı.

Edirneli vatandaşlardan Hulusi Aydemir, bahçesine giren hırsıza pişman olup gelmesini ve kendisine iş vereceğini belirtti.

Bahçesine giren hırsızın kendisini ve komşusunu mağdur ettiğini belirten Edirneli vatandaşlardan Hulusi Aydemir, "Hafta sonu ve tatil günlerimde kafamı dinlemek için bahçe almıştım. Bahçeme girmişler ve kapılar ile pençeleri kırmışlar. İçerde jeneratörüm, çim biçme makinesi, çapa makinesini çalmışlar. Aynı şekilde yan komşumun da bahçesine girmişler ve orada da hırsızlık olmuş ve zarar verilmiş. Jandarma ekipleri de burada gerekli incelemeleri yaptı. İnşallah hırsız bulunur" dedi.

"Kendine yakıştırıyor mu?"

Hırsıza seslenen Aydemir, "Kendisine yakıştırıyor mu? Gelsin iş vereyim. Yazık, günah. Para dese para vereyim, yani daha ne yapayım. Gelsin mağduriyetini bildirsin yardımcı olayım. Ama böyle çalmakla çırpmakla bir yere varamaz. O hırsız arkadaş gelsin ona iş vereyim. Ellimden gelen yardımı Allah katında yaparım önemli olan başkalarına zarar vermesin. Evladım, zararın neresinden dönersen kardır, gel. Evladım pişman ol gel, gerekeni ben yaparım söz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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