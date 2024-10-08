Hükümlüyü polisten kaçırmaya çalışanlardan biri mahalle muhtarı çıktı

Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü kaçırmak istediği öne sürülerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, tutuklananlardan birinin mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 6 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Engin Değirmançı'nın (29) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis mahalleye baskın yaparak hükümlüyü almak istedi ancak hükümlü yakınları ve etraftaki vatandaşlar polise saldırdı.

Mahalle muhtarı da polise saldırıyor

Şehit Erkut Akbay Mahallesi muhtarı Selahattin K., kardeşi Hidayet K. ve beraberindeki Hüseyin Y., Abdulkadir K., hükümlü Değirmançı'yı polisin elinden kaçırmaya çalışarak polislere saldırdı. Saldırıda polislere taş atılırken 3 ekip aracı kullanılamaz hale geldi. Olayda 6 polis memuru ise yaralandı.

Polis saldırıları bertaraf ederken söz konusu hükümlü Değirmançı'yı ayaklarından vurarak yakaladı. Hastaneye kaldırılan Değirmançı tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Yüreğir polisleri saldırıya yapan muhtar ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muhtar Selahattin K. ve kardeşi Hidayet K. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hükümlü ise cezaevine gönderildi. - ADANA