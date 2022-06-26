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Hükümlünün evinden otomatik tabanca çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hükümlünün evinden otomatik tabanca çıktı Adana'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahsın evine yapılan baskında otomatik tabanca ele geçirilirken, evdeki arkadaşı da gözaltına alındı.

Hükümlünün evinden otomatik tabanca çıktı

ADANA - Adana'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahsın evine yapılan baskında otomatik tabanca ele geçirilirken, evdeki arkadaşı da gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Umut Enç'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Enç ile birlikte saklanmasına yardımcı olan Hakan Şimşek'i yakaladı. Evde arama yapan ekipler, Enç'in yastığının altından otomatik tabanca ele geçirdi. Şüpheliler işlemleri için Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Umut Enç ise tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

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